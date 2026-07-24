Terranuova Grande partecipazione alla Traiana per il concerto del Reunion Trio

Da lanazione.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Terranuova, Piazza Don Amelio Vannelli alla Traiana ha ospitato un concerto del Reunion Trio, attirando un pubblico numeroso. L’evento, parte del ciclo Valdarno Jazz, si è svolto in una location che ha visto la piazza riempirsi di musica e presenza di spettatori. La serata ha offerto un’esibizione di alto livello artistico, con il pubblico che ha seguito con attenzione le performance del trio.

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Arezzo, 24 luglio 2026 – Piazza Don Amelio Vannelli alla Traiana di Terranuova si è riempita di musica, emozioni e partecipazione per il nuovo appuntamento del Valdarno Jazz, che ha portato nel borgo una serata di grande qualità artistica. Protagonisti dell'evento, mercoledì sera,  sono stati Gianmarco Scaglia e lo straordinario Reunion Trio, capaci di regalare al pubblico presente un concerto di alto livello, caratterizzato da talento, passione e grande intensità musicale. Una serata che ha confermato ancora una volta il ruolo della musica e della cultura come strumenti capaci di valorizzare il territorio e creare momenti di incontro e condivisione tra cittadini e appassionati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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