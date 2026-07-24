A Terranuova, Piazza Don Amelio Vannelli alla Traiana ha ospitato un concerto del Reunion Trio, attirando un pubblico numeroso. L’evento, parte del ciclo Valdarno Jazz, si è svolto in una location che ha visto la piazza riempirsi di musica e presenza di spettatori. La serata ha offerto un’esibizione di alto livello artistico, con il pubblico che ha seguito con attenzione le performance del trio.

Arezzo, 24 luglio 2026 – Piazza Don Amelio Vannelli alla Traiana di Terranuova si è riempita di musica, emozioni e partecipazione per il nuovo appuntamento del Valdarno Jazz, che ha portato nel borgo una serata di grande qualità artistica. Protagonisti dell'evento, mercoledì sera, sono stati Gianmarco Scaglia e lo straordinario Reunion Trio, capaci di regalare al pubblico presente un concerto di alto livello, caratterizzato da talento, passione e grande intensità musicale. Una serata che ha confermato ancora una volta il ruolo della musica e della cultura come strumenti capaci di valorizzare il territorio e creare momenti di incontro e condivisione tra cittadini e appassionati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terranuova. Grande partecipazione alla Traiana per il concerto del Reunion Trio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Asd Terranuova Traiana, Gabriele Baldini alla guida del Settore GiovanileL’Asd Terranuova Traiana ha confermato Gabriele Baldini come Direttore Sportivo del Settore Giovanile per la stagione 2026-2027.

Terranuova Traiana. Arcadio e Ravenni alla guida della Juniores nazionaleIl Terranuova Traiana ha nominato Arcadio e Ravenni come allenatori della squadra Juniores nazionale.