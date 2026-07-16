Asd Terranuova Traiana Gabriele Baldini alla guida del Settore Giovanile

Da lanazione.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Asd Terranuova Traiana ha confermato Gabriele Baldini come Direttore Sportivo del Settore Giovanile per la stagione 2026-2027.

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Arezzo, 16 luglio 2026  –  Asd Terranuova Traiana comunica ufficialmente la conferma di Gabriele Baldini alla guida del Settore Giovanile per la stagione sportiva 20262027, nel ruolo di Direttore Sportivo delle squadre dell'attività agonistica. Baldini, giunto alla sua sesta stagione consecutiva all'interno della società terranuovese, rappresenta una figura centrale e strategica nel percorso di crescita e sviluppo del vivaio biancosso. Grazie a una pianificazione basata su continuità e visione tecnica, il Terranuova Traiana si è consolidato come un punto di riferimento d’eccellenza nel panorama calcistico giovanile della Toscana. Sotto la... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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