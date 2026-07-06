Il Terranuova Traiana ha nominato Arcadio e Ravenni come allenatori della squadra Juniores nazionale. La decisione mira a rafforzare il settore giovanile con figure di esperienza. La società ha annunciato la nuova guida tecnica attraverso una comunicazione ufficiale. La Juniores nazionale sarà coordinata da questi due allenatori per la prossima stagione. La scelta si inserisce nel progetto di sviluppo del settore giovanile della società.

Arezzo, 06 luglio 2026 – Il Terranuova Traiana sceglie l’esperienza per affrontare la crescita del proprio settore giovanile. La società biancorossa ha ufficializzato lo staff tecnico della formazione Under 19 Nazionale, che nella prossima stagione sarà impegnata, per la quarta volta nella sua storia, nel Campionato Nazionale Juniores, al via sabato 12 settembre. Alla guida della squadra ci sarà Antonio Arcadio, affiancato da Luciano Ravenni nel ruolo di allenatore in seconda. Una coppia di tecnici di grande esperienza, individuata dalla società e dal direttore generale Simone Finocchi con l’obiettivo di garantire ai giovani del vivaio un percorso di crescita tecnica e umana di alto livello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terranuova Traiana. Arcadio e Ravenni alla guida della Juniores nazionale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Terranuova Traiana saluta lo staff tecnico della prima squadra dopo una stagione fantasticaIl Terranuova Traiana ha ufficialmente interrotto la collaborazione con lo staff tecnico della prima squadra.

Terranuova Traiana. Saltalamacchia rimane in biancorossoL’ASD Terranuova Traiana ha annunciato che Mattia Saltalamacchia rimarrà nel team anche per la stagione 2026-2027.

Si parla di: Terranuova Traiana, Arcadio e Ravenni guideranno la Juniores Nazionale.

Terranuova Traiana. Arcadio and Ravenni lead the national junior team.Arezzo, 06 luglio 2026 – Il Terranuova Traiana sceglie l’esperienza per affrontare la crescita del proprio settore giovanile. La società biancorossa ha ufficializzato lo staff tecnico della formazione ... sport.quotidiano.net

Terranuova, ecco lo staff. Spada secondo allenatoreNuovi ingressi anche in panchina per i biancorossi dopo l’infornata di giovani ... msn.com