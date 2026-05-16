Sputi sulla Madonna durante la marcia a Gerusalemme | la denuncia dei Cristiani di Terra Santa

Durante la tradizionale Processione delle Bandiere a Gerusalemme, alcuni partecipanti hanno riferito di aver assistito a episodi di sputi rivolti sulla statua della Madonna. La manifestazione, che si svolge ogni anno, commemora l’annessione della parte Est della città da parte di Israele, avvenuta nel 1967 dopo la guerra dei Sei Giorni. La cerimonia vede coinvolti diversi gruppi religiosi e attira un gran numero di fedeli e visitatori. In questo contesto, si sono verificati momenti di tensione tra i partecipanti.

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Nuovo episodio di tensione religiosa a Gerusalemme durante la Processione delle Bandiere, la manifestazione che ogni anno celebra l’annessione della parte Est della città da parte di Israele dopo la guerra dei Sei Giorni del 1967. Nel corso del corteo, svoltosi giovedì, alcuni giovani ebrei radicali sono stati ripresi mentre sputavano contro una statua della Vergine Maria nei pressi della New Gate, la Porta nuova della Città Vecchia. A denunciare l’accaduto è stato Wadie Abunassar, coordinatore del Forum dei cristiani di Terra Santa, che ha diffuso sui social un video dell’episodio. Abunassar ha parlato di “ennesimo episodio insultante contro un simbolo cristiano”, invocando “responsabilità e un urgente lavoro di rieducazione”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sputi sulla Madonna durante la marcia a Gerusalemme: la denuncia dei Cristiani di Terra Santa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sputi sulla Madonna durante la marcia a Gerusalemme: la denuncia del Forum dei Cristiani di Terra SantaNuovo episodio di tensione religiosa a Gerusalemme durante la Processione delle Bandiere, la manifestazione che ogni anno celebra l’annessione della... Gerusalemme, Forum Cristiani Terra Santa denuncia: "Ebreo sputa su statua Madonna"“Un altro incidente oltraggioso contro un simbolo cristiano da parte di un ebreo radicale: un partecipante della ‘Processione delle Bandiere’, nel...