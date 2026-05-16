Gerusalemme Forum Cristiani Terra Santa denuncia | Ebreo sputa su statua Madonna
Il 14 maggio 2026, nella Città Vecchia di Gerusalemme, un incidente si è verificato durante la ‘Processione delle Bandiere’. Un partecipante, identificato come un uomo di origine ebraica, ha sputato sulla statua della Vergine Maria situata nell’area della Porta Nuova. L’episodio è stato denunciato dal Forum Cristiani Terra Santa, che ha definito l’atto oltraggioso e rivolto contro un simbolo cristiano. La vicenda ha suscitato reazioni da parte delle autorità e delle comunità coinvolte nella zona.
“Un altro incidente oltraggioso contro un simbolo cristiano da parte di un ebreo radicale: un partecipante della ‘Processione delle Bandiere’, nel pomeriggio del 14 maggio 2026, sputa sulla statua della Vergine Maria nell’area della Porta Nuova all’interno della Città Vecchia di Gerusalemme. Si richiede con urgenza responsabilità e rieducazione!”. È quanto denuncia su X Wadie Abunassar, coordinatore del Forum dei Cristiani della Terra Santa, postando anche il video in cui viene mostrata la scena. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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