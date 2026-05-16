Gerusalemme Forum Cristiani Terra Santa denuncia | Ebreo sputa su statua Madonna

Il 14 maggio 2026, nella Città Vecchia di Gerusalemme, un incidente si è verificato durante la ‘Processione delle Bandiere’. Un partecipante, identificato come un uomo di origine ebraica, ha sputato sulla statua della Vergine Maria situata nell’area della Porta Nuova. L’episodio è stato denunciato dal Forum Cristiani Terra Santa, che ha definito l’atto oltraggioso e rivolto contro un simbolo cristiano. La vicenda ha suscitato reazioni da parte delle autorità e delle comunità coinvolte nella zona.

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