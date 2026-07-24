A Porta Romana a Milano, lavori di Terna per consolidare il sistema elettrico hanno causato modifiche al traffico per dieci giorni. La zona sarà interessata da deviazioni e restrizioni alla circolazione fino al 3 agosto. Le modifiche sono state annunciate per permettere l’installazione di nuove infrastrutture di distribuzione. Nessun dettaglio sulle tempistiche di ripristino del traffico o sulle aree coinvolte oltre il quartiere.

Milano, 24 luglio 2026 – Blackout e cali di energia, Terna si attrezza per consolidare il sistema di distribuzione dell’energia elettrica a Milano. La società dal 27 luglio al 7 agosto avvierà in città la prima fase dei lavori per la realizzazione di due collegamenti in cavo interrato necessari all’alimentazione della nuova Cabina Primaria del distributore locale. L’intervento contribuirà a incrementare l’affidabilità e la resilienza del sistema elettrico locale, rispondendo alla costante crescita della domanda energetica della città di Milano. Le attività interesseranno l’area dell’incrocio tra via Crema, via Giulio Romano e via Piacenza, triangolo molto frequentato sul fronte della movida nel quartiere di Porta Romana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Terna, lavori a Porta Romana per consolidare il sistema elettrico: dieci giorni di modifiche al traffico

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