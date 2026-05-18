Lavori di Terna in zona Università la corsia lato monte di corso Re Ruggero sarà chiusa al traffico per 25 giorni

A partire dal 25 maggio, la corsia lato monte di corso Re Ruggero sarà chiusa al traffico per 25 giorni a causa dei lavori di Terna nell’area dell’università. Si tratta di un intervento che prevede il collegamento alla rete elettrica nazionale di una nuova cabina primaria, con l’obiettivo di rafforzare la rete elettrica locale e migliorare la qualità del servizio. La chiusura della corsia si rende necessaria per consentire le operazioni di posa e collegamento delle apparecchiature.

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