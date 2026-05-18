Lavori di Terna in zona Università la corsia lato monte di corso Re Ruggero sarà chiusa al traffico per 25 giorni

Da palermotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 25 maggio, la corsia lato monte di corso Re Ruggero sarà chiusa al traffico per 25 giorni a causa dei lavori di Terna nell’area dell’università. Si tratta di un intervento che prevede il collegamento alla rete elettrica nazionale di una nuova cabina primaria, con l’obiettivo di rafforzare la rete elettrica locale e migliorare la qualità del servizio. La chiusura della corsia si rende necessaria per consentire le operazioni di posa e collegamento delle apparecchiature.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A partire dal 25 maggio entreranno nella fase finale i lavori di Terna per il collegamento alla rete elettrica nazionale della nuova cabina primaria dell’Università: "Un intervento finalizzato a rafforzare l’affidabilità della rete elettrica cittadina e a migliorare la qualità del servizio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

La "curva del vento" di via dei Frentani chiusa per tre giorni: in corso i lavori di ripristino dopo i danni del maltempoIl settore Viabilità della Provincia di Chieti ha disposto la chiusura al transito della strada provinciale 2 “Tricalle - Francavilla”, nel...

Ponte alla Vittoria, lavori sul tombino: corsia chiusa per tutta la giornata di domenicaDomani, domenica 17 maggio, scatteranno lavori di ripristino su Ponte alla Vittoria, all’altezza dell’incrocio con lungarno del Pignone, per la...

lavori di terna lavori di terna inI lavori di Terna per il collegamento alla cabina UniversitàPALERMO – A partire dal 25 maggio entreranno nella fase finale i lavori Terna a Palermo per il collegamento alla rete elettrica nazionale della nuova cabina primaria dell’Università, un intervento fin ... livesicilia.it

lavori di terna lavori di terna inA Riccione partono i lavori Terna per l’interramento dei cavi elettriciInterventi su viale Sardegna e Statale 16 per il riassetto della rete: prevista la rimozione di oltre 40 tralicci e 9 km di linee aeree ... altarimini.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web