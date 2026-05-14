Park interrato a Porta Romana Quattro soluzioni per il Comune Dai piani al sistema | le scelte da fare

A Porta Romana si avvicina la realizzazione di un parcheggio interrato, con il Comune che ha valutato quattro diverse soluzioni, passando dai piani alla decisione definitiva sul sistema di gestione. Contestualmente, nelle commissioni urbanistica e mobilità, il Comitato Oltrarno Futuro ha confermato la sua opposizione al progetto di parcheggio in piazza del Cestello e ha chiesto l’istituzione di una zona a traffico limitato attiva 24 ore su 24.

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