Park interrato a Porta Romana Quattro soluzioni per il Comune Dai piani al sistema | le scelte da fare
A Porta Romana si avvicina la realizzazione di un parcheggio interrato, con il Comune che ha valutato quattro diverse soluzioni, passando dai piani alla decisione definitiva sul sistema di gestione. Contestualmente, nelle commissioni urbanistica e mobilità, il Comitato Oltrarno Futuro ha confermato la sua opposizione al progetto di parcheggio in piazza del Cestello e ha chiesto l’istituzione di una zona a traffico limitato attiva 24 ore su 24.
Da una parte il passo avanti per il parcheggio interrato in piazzale di Porta Romana, che dunque si farà; dall’altra l’audizione nelle commissioni urbanistica e mobilità del Comitato Oltrarno Futuro che ribadisce l’assoluta contrarietà al parcheggio di piazza del Cestello e richiede una Ztl h24. Sul fronte della mobilità è stato un mercoledì pieno di spunti. Intanto il parcheggio al piazzale di Porta Romana. Palazzo Vecchio ha chiuso la fase dei progetti di fattibilità per quattro alternative progettuali articolate: soluzioni per un parcheggio interrato tradizionale e soluzioni a parcheggio interrato meccanizzato, differenti per profondità di intervento e per la conseguente capacità di stoccaggio veicolare.🔗 Leggi su Lanazione.it
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