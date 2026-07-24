Terapia ‘cancella' cancro al cervello mortale in tre bambini | Avevano pochissime opzioni Studio su Nature Medicine
Tre bambini affetti da un cancro cerebrale molto aggressivo sono stati trattati con una terapia a base di cellule T, chiamata TAA, che ha portato alla completa scomparsa delle loro neoplasie. I medici hanno dichiarato che i pazienti avevano poche opzioni terapeutiche disponibili prima dell’intervento. Lo studio sulla terapia è stato pubblicato su Nature Medicine.
Grazie a una innovativa terapia a base di cellule T chiamata TAA i medici sono stati in grado di "cancellare" il cancro al cervello aggressivo e mortale in tre bambini. I piccoli avevano pochissime opzioni terapeutiche a disposizione. Lo studio è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature Medicine. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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