Notizia in breve

Tre bambini affetti da un cancro cerebrale molto aggressivo sono stati trattati con una terapia a base di cellule T, chiamata TAA, che ha portato alla completa scomparsa delle loro neoplasie. I medici hanno dichiarato che i pazienti avevano poche opzioni terapeutiche disponibili prima dell’intervento. Lo studio sulla terapia è stato pubblicato su Nature Medicine.