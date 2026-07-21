Un tempo si credeva che dentro il cervello umano ci fosse un “homunculus”, un piccolo omino che prendeva le decisioni (sì, e chi prendeva le decisioni per l’omino? Un omino più piccolo, e così all’infinito?). Con la nascita delle neuroscienze si individuarono delle aree specifiche per alcune funzioni, per esempio quella di Broca, la più famosa, destinata all’elaborazione del linguaggio, e però in seguito anche questa divisione in aree ha cominciato a fare acqua tra i neuroni, perché si è visto che i neuroni non sono sempre così rigidamente specializzati, il cervello è una macchina più complessa. Dico “macchina” non a caso: Daniel Dennett descrisse il cervello come una macchina con processi distribuiti, e un ridimensionamento di ciò che ama tanto pensare la cultura popolare, la coscienza più o meno onnipresente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da Cartesio all’IA: uno studio su Nature cancella l’ultimo omino nel cervello

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