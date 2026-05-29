Una tennista ha annunciato il ritorno alle competizioni dopo il parto, previsto a settembre. Nonostante la gravidanza, si allena regolarmente e afferma di voler essere più forte di prima. Ha spiegato che il suo allenatore non sarà un familiare e che segue il progetto con determinazione. La giocatrice ha anche dichiarato di osservare il tennis maschile per migliorare il suo gioco.

In principio sembrava una provocazione, una battuta sui social. E invece Camila Giorgi fa sul serio. I video parlano chiaro, tutti i giorni in campo nonostante il piccolo che porta in grembo e nascerà a inizio settembre. A Maiorca, dove si è stabilita almeno per il periodo della gravidanza, sta disegnando il futuro suo e della famiglia che sta creando insieme al marito Andreas Ignacio Pasutti, sposato a Buenos Aires il 26 febbraio. Sarà lui, tecnico di tennis argentino, a seguirla nell’operazione rientro che non ha ancora una data precisa ma sarà il più presto possibile, magari anche entro la fine dell’anno. Giorgi ha voluto raccontarci in esclusiva i motivi che l’hanno portata a voler tornare sul circuito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Camila Giorgi: "Dopo il parto torno a giocare. E sarò più forte di prima. Le avversarie? Guardo il tennis maschile"

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Camila Giorgi Italian Pride on Court

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