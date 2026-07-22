Camila Giorgi si allena regolarmente sui campi da tennis, nonostante sia incinta. La tennista si dedica agli allenamenti con un programma preciso e riceve supporto dal marito e da uno staff specializzato. La pratica sportiva continua senza interruzioni, confermando che la gravidanza non ha fermato la sua routine di allenamento. La giocatrice si prepara per un possibile ritorno alle competizioni in futuro.

La gravidanza non rappresenta un ostacolo ai suoi progetti. Camila Giorgi, con un lavoro programmato, il supporto del marito e di uno staff specializzato, punta al rientro sui campi da tennis La tennista italianaCamila Giorgi, ex numero uno azzurra, racconta con un’intervista allaGazzetta dello Sport,la programmazione che la porterà di nuovo a competere nei campi da tennis. Un progetto studiato nei dettagli, che procede senza fretta e con un obiettivo chiaro: tornare a competere ai massimi livelli. Nonostante lagravidanza,da tre mesi la tennista continua ad allenarsi quotidianamenteseguendo un programma dicirca tre ore al giorno. Al suo fianco presente il marito, Andreas Ignacio Pasutti, che in questa fase rappresenta il principale punto di riferimento della preparazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Camila Giorgi è incinta ma si allena per il ritorno sui campi da tennis

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