Tennis alle Olimpiadi 2028 è polemica | solo tre giorni fra Wimbledon e Los Angeles
Il torneo di tennis alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 si svolgerà in soli tre giorni, tra Wimbledon e la competizione californiana. La Federazione internazionale ha reso noto il calendario ufficiale, che prevede un intervallo molto breve tra le due tappe. La programmazione ha suscitato polemiche tra gli atleti, che dovranno affrontare un rapido cambio di superfici e ambienti. La decisione ha generato discussioni sulla fattibilità di prepararsi adeguatamente in così poco tempo.
Dal verde di Wimbledon al cemento californiano nel giro di pochissimi giorni. Tre, per la precisione. Questa è la sfida che attenderà i protagonisti del tennis ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, il cui calendario è stato ufficializzato da World Tennis, la nuova denominazione della Federazione internazionale. Con non poche polemiche. Il torneo si giocherà dal 19 al 28 luglio sui campi di Carson, impianto destinato a ospitare anche rugby a sette, tiro con l'arco, ciclismo su pista e hockey su prato. Rispetto alle ultime edizioni, la competizione durerà dieci giorni invece di nove, ma il dato che salta agli occhi è un altro: la distanza minima da Wimbledon. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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