Tennis alle Olimpiadi 2028 è polemica | solo tre giorni fra Wimbledon e Los Angeles

Notizia in breve

Il torneo di tennis alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 si svolgerà in soli tre giorni, tra Wimbledon e la competizione californiana. La Federazione internazionale ha reso noto il calendario ufficiale, che prevede un intervallo molto breve tra le due tappe. La programmazione ha suscitato polemiche tra gli atleti, che dovranno affrontare un rapido cambio di superfici e ambienti. La decisione ha generato discussioni sulla fattibilità di prepararsi adeguatamente in così poco tempo.