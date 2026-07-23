Tennis ufficiali le date delle Olimpiadi di Los Angeles 2028 C’è il ‘problema’ Wimbledon | possibili forfait

Le date delle Olimpiadi di Los Angeles 2028 sono state ufficializzate, con i tornei di tennis previsti tra poco più di due anni. Tuttavia, si discute già di un possibile forfait di Wimbledon, uno dei principali tornei di preparazione per i giocatori. Al momento, non ci sono conferme ufficiali riguardo alla partecipazione di Wimbledon alle Olimpiadi, e le questioni legate alla sua possibile esclusione restano aperte.

Emergono i primi dettagli sui tornei di tennis valevoli per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, che si terranno tra poco più di due anni. World Tennis (l’ex International Tennis Federation, rinominata poche settimane fa) ha annunciato infatti delle informazioni importanti in vista della rassegna a cinque cerchi, tra cui il sistema di qualificazione e le date dell’evento. Nella prossima edizione delle Olimpiadi le competizioni tennistiche si disputeranno da mercoledì 19 a venerdì 28 luglio 2028 sui campi in cemento all’aperto di Carson (California). Confermato di fatto il format già utilizzato a Parigi 2024: il tabellone di singolare (maschile e femminile) sarà composto da 64 giocatori, inoltre ci saranno 32 coppie nel doppio maschile e femminile e 16 nel doppio misto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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La rivincita del VILLAGGIO OLIMPICO di MILANO-CORTINA 2026

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