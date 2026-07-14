2 anni alle Olimpiadi di Los Angeles 2028! Su Azzurra il calendario dei Giochi

Mancano due anni all'inizio delle Olimpiadi di Los Angeles 2028, con la cerimonia di apertura prevista per il 14 luglio 2028. Le competizioni sportive prenderanno il via già il 10 luglio, con alcune partite di calcio. La manifestazione si svolgerà in diverse sedi della città e si concluderà nel mese di luglio. La data di apertura e le prime gare sono state ufficializzate e inserite nel calendario degli eventi.

Mancano ufficialmente due anni alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, la cui Cerimonia d’Apertura andrà in scena venerdì 14 luglio 2028. Va annotato che Giochi inizieranno a tutti gli effetti già lunedì 10 luglio con alcune partite di calcio. Due giorni prima della sfilata delle Nazioni e dell’accensione del braciere, dunque tra mercoledì e giovedì, si disputeranno diversi incontri della fase a gironi dei tornei di pallamano, pallanuoto, rugby a 7, basket, hockey su prato e cricket. Le prime medaglie verranno assegnate sabato 15 luglio e poi la rassegna a cinque cerchi ci terrà compagnia fino a domenica 30 luglio, per due settimane abbondanti di grandissimo spettacolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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