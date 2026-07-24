Ten C presenta una collezione che punta sulla longevità, distinguendosi dal ciclo rapido della moda stagionale. L'azienda si concentra sulla creazione di capi che durano nel tempo, evitando tendenze effimere e preferendo materiali e design che resistono all’usura. La strategia si basa su una produzione che mira a mantenere la qualità e la funzionalità nel lungo periodo. La scelta di questa direzione si riflette in collezioni che si differenziano per durata e praticità, rispetto alle mode temporanee.

Ten C ha sempre guardato con un certo distacco alla moda intesa come la intendono tutti gli altri: quella che dura una stagione e poi finisce dimenticata in un angolo dell'armadio. Il brand veneto, che porta nel nome l'acronimo di The Emperor's New Clothes, con "Art et Métiers" chiude la trilogia di cortometraggi Live&Age nata per raccontare cosa significhi davvero costruire un capo pensato per attraversare gli anni invece che rincorrerli. Dopo Guardian of the Water Valley, dedicato ai mestieri artigianali tramandati in famiglia, e True to the Form, incentrato sul collezionismo di auto d'epoca, questo terzo episodio porta al centro della scena la stampa d'arte. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ten C mette in scena l'arte di durare nel tempo

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