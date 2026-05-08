Il nuovo album di CarroBestiame si intitola “Nel tempo in cui le cose erano fatte per durare” e combina elementi di folk e pop. Il progetto musicale è stato annunciato di recente e presenta una serie di brani che riflettono questa fusione di generi. La pubblicazione segue un percorso artistico che si concentra su sonorità e testi che richiamano un’epoca passata, mantenendo uno stile riconoscibile e coerente con le produzioni precedenti del gruppo.

CarroBestiame “ Nel tempo in cui le cose erano fatte per durare ” è il titolo del nuovo album della band umbra CarroBestiame, in uscita venerdì 8 maggio in tutte le piattaforme digitali per Maninalto! A un anno dall’EP “Venivo dal letame” e da due dal primo album “In fondo al lago”, la formazione che mescola folk pop e rock torna con dieci tracce che confermano e sviluppano ulteriormente la loro identità artistica. Meno punk dei Gogol Bordello, ma più moderni dei Dubliners, i CarroBestiame si presentano come l’anello di congiunzione tra la tradizione folk e il più moderno pop rock. Un progetto che vuole muoversi al di fuori degli stereotipi che spesso caratterizzano il genere.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Il viaggio dei CarroBestiame tra folk e pop nel nuovo album “Nel tempo in cui le cose erano fatte per durare”

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