Il viaggio dei CarroBestiame tra folk e pop nel nuovo album Nel tempo in cui le cose erano fatte per durare
Il nuovo album di CarroBestiame si intitola “Nel tempo in cui le cose erano fatte per durare” e combina elementi di folk e pop. Il progetto musicale è stato annunciato di recente e presenta una serie di brani che riflettono questa fusione di generi. La pubblicazione segue un percorso artistico che si concentra su sonorità e testi che richiamano un’epoca passata, mantenendo uno stile riconoscibile e coerente con le produzioni precedenti del gruppo.
CarroBestiame “ Nel tempo in cui le cose erano fatte per durare ” è il titolo del nuovo album della band umbra CarroBestiame, in uscita venerdì 8 maggio in tutte le piattaforme digitali per Maninalto! A un anno dall’EP “Venivo dal letame” e da due dal primo album “In fondo al lago”, la formazione che mescola folk pop e rock torna con dieci tracce che confermano e sviluppano ulteriormente la loro identità artistica. Meno punk dei Gogol Bordello, ma più moderni dei Dubliners, i CarroBestiame si presentano come l’anello di congiunzione tra la tradizione folk e il più moderno pop rock. Un progetto che vuole muoversi al di fuori degli stereotipi che spesso caratterizzano il genere.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
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