Negli ultimi cinque anni, le temperature globali sono state superiori di oltre 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, stabilendo un nuovo record. Le proiezioni delle Nazioni Unite indicano che nei prossimi cinque anni la Terra continuerà a superare questa soglia, con periodi di caldo estremo più frequenti. Si evidenzia che il fenomeno di El Niño non è l’unica causa di questi aumenti.

I prossimi cinque anni saranno molto caldi. Secondo le proiezioni delle Nazioni Unite sul clima, la Terra supererà più e più volte la soglia climatica considerata “sicura”. Si parla di un costante superamento della soglia di +1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, la soglia calcolata ormai 20 anni fa come il limite per il riscaldamento concordato nel 2015 con l’accordo di Parigi sul clima. Lo ha annunciato l’Organizzazione meteorologica mondiale in un report che preoccupa gli esperti. Si prevede un riscaldamento dell’Artico, che da oggi al 2030 vedrà crescere la temperatura di quasi +1,66 °C, e viene lanciato l’allarme per possibili incendi in Amazzonia, che come sappiamo è il polmone verde del pianeta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Caldo estremo, 5 anni da record sopra 1,5° C: non è tutta colpa di El Niño

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I prossimi 5 anni saranno i più caldi della storia

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