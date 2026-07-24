Caldo record danni pesantissimi! Arriva Super El Niño

Notizia in breve

Il pianeta sta affrontando un’ondata di caldo record causata da un fenomeno climatico chiamato Super El Niño. Le temperature globali sono aumentate significativamente, provocando danni diffusi a ecosistemi e infrastrutture. Le ondate di calore più intense e prolungate hanno colpito diverse regioni, con effetti sulla salute pubblica e sull’agricoltura. La comunità scientifica monitora attentamente la situazione, mentre si registrano effetti immediati e a lungo termine sul clima globale.