Telepass ha introdotto servizi digitali per la nautica da diporto, permettendo di gestire ormeggi e altre operazioni in modo smart. Questa novità risponde all’aumento del turismo via mare e alla crescente richiesta di soluzioni digitali per le destinazioni costiere. Le nuove funzioni mirano a semplificare le procedure di ormeggio e migliorare l’esperienza dei diportisti. L’azienda ha annunciato che i servizi saranno disponibili in diverse aree costiere, favorendo una gestione più efficiente della nautica.

La crescita del turismo via mare e l’aumento della pressione sulle destinazioni costiere stanno rendendo sempre più centrale il tema della gestione della nautica da diporto. In particolare nelle isole minori e lungo le coste italiane, organizzare accessi, ormeggi e servizi ai diportisti è diventato un fattore determinante non solo per migliorare l’accoglienza, ma anche per tutelare gli ecosistemi marini e pianificare in modo più efficiente i flussi turistici. A questa pressione si aggiunge un problema strutturale di domanda e offerta: a fronte di un parco nautico molto ampio, la disponibilità di posti barca e di informazioni aggiornate non è sempre sufficiente o omogenea. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Telepass porta il digitale in mare: ormeggi e servizi diventano smart

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cedono gli ormeggi per il vento forte e la passeggera di una crociera finisce in mare, a Corfù indagato un ufficiale genoveseDurante la sera del 30 giugno, nel porto di Corfù, una nave da crociera ha subito il cedimento degli ormeggi a causa del vento forte.

Paura nel porto di Ischia: nave trascinata dagli ormeggi, marinaio si tuffa in mare per salvarsiNel porto di Ischia, una nave veloce si è staccata dagli ormeggi e si è spostata, coinvolgendo una motonave ferma.

Argomenti più discussi: Telepass Mare Ponza; Telepass ti porta ovunque: i Jalisse all’Ariston Hotel.

Telepass porta il digitale in mare: ormeggi e servizi diventano smartCon la sua piattaforma dedicata, l’azienda punta a rendere più efficiente la gestione di porti e marine, semplificando prenotazioni e pagamenti. Così da favorire una gestione più integrata dei flussi ... lettera43.it

Sulle coste l'approdo diventa digitaleL'estate 2025 ha segnato l’ingresso di Telepass in un nuovo ambito della mobilità: il mare. Con Telepass Mare Ponza, la società ha abilitato il pagamento digitale ... ilmessaggero.it