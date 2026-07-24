Telepass porta il digitale in mare | ormeggi e servizi diventano smart

Da lettera43.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Telepass ha introdotto servizi digitali per la nautica da diporto, permettendo di gestire ormeggi e altre operazioni in modo smart. Questa novità risponde all’aumento del turismo via mare e alla crescente richiesta di soluzioni digitali per le destinazioni costiere. Le nuove funzioni mirano a semplificare le procedure di ormeggio e migliorare l’esperienza dei diportisti. L’azienda ha annunciato che i servizi saranno disponibili in diverse aree costiere, favorendo una gestione più efficiente della nautica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La crescita del turismo via mare e l’aumento della pressione sulle destinazioni costiere stanno rendendo sempre più centrale il tema della gestione della nautica da diporto. In particolare nelle isole minori e lungo le coste italiane, organizzare accessi, ormeggi e servizi ai diportisti è diventato un fattore determinante non solo per migliorare l’accoglienza, ma anche per tutelare gli ecosistemi marini e pianificare in modo più efficiente i flussi turistici. A questa pressione si aggiunge un problema strutturale di domanda e offerta: a fronte di un parco nautico molto ampio, la disponibilità di posti barca e di informazioni aggiornate non è sempre sufficiente o omogenea. 🔗 Leggi su Lettera43.it

telepass porta il digitale in mare ormeggi e servizi diventano smart
© Lettera43.it - Telepass porta il digitale in mare: ormeggi e servizi diventano smart
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Cedono gli ormeggi per il vento forte e la passeggera di una crociera finisce in mare, a Corfù indagato un ufficiale genoveseDurante la sera del 30 giugno, nel porto di Corfù, una nave da crociera ha subito il cedimento degli ormeggi a causa del vento forte.

Paura nel porto di Ischia: nave trascinata dagli ormeggi, marinaio si tuffa in mare per salvarsiNel porto di Ischia, una nave veloce si è staccata dagli ormeggi e si è spostata, coinvolgendo una motonave ferma.

Argomenti più discussi: Telepass Mare Ponza; Telepass ti porta ovunque: i Jalisse all’Ariston Hotel.

telepass porta il digitaleTelepass porta il digitale in mare: ormeggi e servizi diventano smartCon la sua piattaforma dedicata, l’azienda punta a rendere più efficiente la gestione di porti e marine, semplificando prenotazioni e pagamenti. Così da favorire una gestione più integrata dei flussi ... lettera43.it

Sulle coste l'approdo diventa digitaleL'estate 2025 ha segnato l’ingresso di Telepass in un nuovo ambito della mobilità: il mare. Con Telepass Mare Ponza, la società ha abilitato il pagamento digitale ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web