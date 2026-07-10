Durante la sera del 30 giugno, nel porto di Corfù, una nave da crociera ha subito il cedimento degli ormeggi a causa del vento forte. Una passeggera è finita in mare, mentre la nave si stava ormeggiando. Le autorità greche hanno avviato un'indagine e sono stati ascoltati alcuni membri dell'equipaggio. Tra questi, figura un ufficiale di nazionalità genovese, coinvolto nelle verifiche relative all'incidente.

Il comandante genovese di una nave da crociera della compagnia Norwegian Cruise line, è indagato dalle autorità greche dopo un incidente che si è verificato nel porto di Corfù la sera 30 giugno e che ha coinvolto una passeggera. Secondo quanto ricostruito dalla guardia costiera ellenica la scaletta di imbarco della nave si è spostata a causa del forte vento che ha spezzato gli ormeggi della nave allontanandola dal molo. La donna, una turista neozelandese, è stata recuperata dall’equipaggio ma è rimasta ferita al volto e agli arti inferiori. Il comandante della nave, un uomo di 56 anni nato a Genova dove si è diplomato al Nautico San Giorgio, è stato arrestato e rilasciato dopo alcune ore. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Cedono gli ormeggi per il vento forte e la passeggera di una crociera finisce in mare, a Corfù indagato un ufficiale genovese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ormeggi sul lungomare, Mastro: “La Brindisi-Corfù potrà svolgersi regolarmente”La questione degli ormeggi sul lungomare Regina Margherita è tornata a essere al centro del dibattito tra le autorità cittadine.

Cagliari, il Maestrale scuote il Golfo: mare in aumento e vento forteUn fronte di vento forte sta attraversando il Golfo degli Angeli, provocando un aumento del livello del mare e raffiche di Maestrale.

Argomenti più discussi: Cedono gli ormeggi per il vento forte e una passeggera finisce in mare: indagato il comandante; Notizie, News di incidente norwegian cruise; Struppa, i carabinieri forestali sequestrano 30 gatti in un allevamento abusivo.

Cedono gli ormeggi per il vento forte e una passeggera finisce in mare: indagato il comandanteCedono gli ormeggi per il vento forte e una passeggera finisce in mare: indagato il comandante ... msn.com