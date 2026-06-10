Nel porto di Ischia, una nave veloce si è staccata dagli ormeggi e si è spostata, coinvolgendo una motonave ferma. Un marinaio si è tuffato in mare per mettersi in salvo. Nessun ferito è stato segnalato. La capitaneria ha avviato le verifiche per accertare cause e responsabilità dell’incidente. La nave è stata recuperata e messa in sicurezza. La situazione ha causato temporanei disagi alla circolazione nel porto.

Momenti di tensione questa mattina nel porto di Ischia dopo un incidente tra una nave veloce in partenza e una motonave ormeggiata. Un marittimo si è lanciato in acqua per evitare di essere colpito dalle cime sotto tensione. Indagini in corso sulla dinamica dell’accaduto. L’episodio si è verificato intorno alle 10.15, quando una nave veloce, appena lasciati gli ormeggi, avrebbe agganciato con le proprie ancore quelle della motonave ferma in porto, trascinandola per diversi metri. La forza esercitata dal trascinamento ha causato la rottura delle cime di ormeggio della motonave e il danneggiamento di alcune bitte presenti sulla banchina. La situazione è apparsa immediatamente critica, soprattutto per la presenza a bordo della motonave di un marinaio che ha tentato inizialmente di liberare le ancore rimaste impigliate. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Paura nel porto di Ischia: nave trascinata dagli ormeggi, marinaio si tuffa in mare per salvarsi

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