Tegola Buongiorno Manna riapre il mercato | la svolta su Gatti

Alessandro Buongiorno si è sottoposto a un intervento chirurgico a Lione per riparare la radice del menisco mediale del ginocchio destro. L’operazione è stata completata con successo, secondo quanto comunicato. La SSC Napoli dovrà ora valutare i tempi di recupero e la ripresa dell’attività agonistica. Buongiorno era stato infortunato durante una sessione di allenamento.

L’OPERAZIONE E L’EMERGENZA IN DIFESA. L’incubo si è materializzato per la SSC Napoli: Alessandro Buongiorno è stato operato con successo a Lione per la riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. I tempi di recupero stimati si aggirano tra i due e i tre mesi, costringendo il difensore a saltare l’inizio del campionato e big match cruciali come quelli contro Inter e Juventus. A rendere la situazione ancora più critica è stata la rivelazione del Direttore Sportivo Giovanni Manna, che ha confermato un’ulteriore assenza pesante dovuta a una “patologia” che ha colpito Sam Beukema. Di fronte a questa doppia tegola, il club è obbligato a tornare sul calciomercato. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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