Tegola Buongiorno il Napoli trema | oggi il responso da Barcellona E Allegri pensa a Gatti

Notizia in breve

Il Napoli attende oggi a Barcellona il responso sulla posizione di Alessandro Buongiorno, con un possibile cambio di strategia che coinvolge Federico Gatti. Dopo il Mondiale, la squadra vive ore di tensione in vista della decisione. La richiesta di chiarimenti e le trattative sono in corso, mentre l’esito del giudizio influenzerà le prossime mosse sul mercato e la composizione difensiva. La decisione definitiva si attende nelle prossime ore.