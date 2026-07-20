Tegola Buongiorno il Napoli trema | oggi il responso da Barcellona E Allegri pensa a Gatti
Il Napoli attende oggi a Barcellona il responso sulla posizione di Alessandro Buongiorno, con un possibile cambio di strategia che coinvolge Federico Gatti. Dopo il Mondiale, la squadra vive ore di tensione in vista della decisione. La richiesta di chiarimenti e le trattative sono in corso, mentre l’esito del giudizio influenzerà le prossime mosse sul mercato e la composizione difensiva. La decisione definitiva si attende nelle prossime ore.
Napoli col fiato sospeso per Alessandro Buongiorno: oggi il verdetto spagnolo che attiva il piano Federico Gatti. Ore d’ansia in casa Napoli nell’immediato post-Mondiale: il futuro della difesa azzurra si decide interamente in Spagna. Alessandro Buongiorno si è recato a Barcellona per un consulto specialistico con il professor Ramon Cugat, eminenza della chirurgia ortopedica, nel tentativo di far luce sulle reali condizioni del ginocchio destro e del tendine compromesso. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Dall’esito del blitz catalano non dipenderà soltanto la tabella di marcia del difensore torinese, ma l’intera strategia di mercato del club partenopeo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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