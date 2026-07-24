Tassateci di più non andremo via la mossa a sorpresa di artisti ed ex calciatori nel Regno Unito | chi sono i supericchi e perché tentano il nuovo premier

Da open.online 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Circa 120 milionari britannici hanno scritto una lettera aperta al nuovo primo ministro, chiedendo di aumentare le tasse su di loro. I firmatari affermano di essere disposti a pagare di più e di voler rimanere nel paese. La richiesta si rivolge specificamente a una riforma fiscale che preveda maggiori imposte per i ricchi. La lettera sottolinea la volontà di contribuire finanziariamente, senza menzionare altri dettagli sulla loro identità o sul contesto politico.

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«Come milionari abbiamo un messaggio chiaro per voi, nuovo Primo Ministro: tassateci. Siamo orgogliosi di pagare e qui per rimanere ». È questo il messaggio contenuto nella lettera aperta firmata da circa 120 milionari britannici e indirizzata al nuovo primo ministro Andy Burnham. L’iniziativa è stata promossa dall’organizzazione Patriotic Millionaires UK e tra i firmatari ci sono personalità provenienti da ambiti molto diversi. Dall’ex calciatore Gary Lineker, al regista di Love Actually Richard Curtis, al musicista Brian Eno fino all’esperto di clima Michael Berners-Lee. Nell’appello, i ricconi provano a smontare uno degli argomenti più usati nel dibattito sulle tasse ai grandi patrimoni. 🔗 Leggi su Open.online

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