Andy Burnham è stato nominato nuovo primo ministro nel Regno Unito dopo le dimissioni del leader laburista. Il premier uscente ha consegnato le sue dimissioni al re, che ha incaricato Burnham di formare un nuovo governo. Burnham, leader del Partito Labour, assume l’incarico in una giornata che segna un cambio di leadership nel paese. La nomina segue la fine del mandato del precedente primo ministro.

Giornata importante per il Regno Unito: oggi Andy Burnham, fresco leader del partito laburista, diventerà il nuovo primo ministro. Il premier uscente Keir Starmer andrà da re Carlo III per presentare le sue dimissioni, il re quindi convocherà Burnham per dargli il mandato a formare un nuovo governo. Sul programma dell’ex sindaco di Manchester, 56 anni, si sa ancora poco: nei giorni scorsi ha detto che manterrà alcune promesse fatte dai laburisti in campagna elettorale e ha annunciato la presentazione di un piano decennale, perché il cambiamento economico che serve al Paese “non può essere fatto da un giorno all’altro”. Le dimissioni di Keir Starmer Finisce la breve era di Keir Starmer alla guida del governo britannico: oggi, lunedì 20 luglio, Andy Burnham diventerà il nuovo premier del Regno Unito. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Andy Burnham nuovo premier nel Regno Unito dopo le dimissioni di Keir Starmer, chi è il leader laburista

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Chi è Andy Burnham, possibile nuovo premier del Regno Unito - Agorà Estate 23/06/2026

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