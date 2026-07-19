I fratelli Tate, noti influencer della cosiddetta “manosfera”, sono stati arrestati a Miami. Entrambi cittadini britannici e statunitensi, sono stati fermati dalle autorità statunitensi in un’operazione che ha attirato l’attenzione internazionale. L’arresto riguarda un procedimento giudiziario ancora in corso, senza dettagli specifici su accuse o motivazioni ufficiali. La notizia ha suscitato grande attenzione sui social e tra i media, innescando discussioni sulla loro attività online e sul loro ruolo come influencer.

L'arresto di Andrew e Tristan Tate a Miami riporta al centro dell'attenzione internazionale uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi anni. I due fratelli, cittadini britannici e statunitensi, sono stati fermati dagli U.S. Marshals sulla base di un mandato secretato nell'ambito della richiesta di estradizione avanzata dal Regno Unito, dove devono rispondere di decine di accuse tra cui stupro, tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, aggressioni e altri reati. I Tate, divenuti celebri grazie a milioni di follower e ai loro contenuti improntati all'iper-mascolinità e alla cosiddetta " manosfera ", hanno sempre respinto ogni addebito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I fratelli Tate arrestati a Miami: chi sono gli influencer della “manosfera” che rischiano l'estradizione nel Regno Unito

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Andrew Tate, Tristan Tate Arrested In Miami As U.K. Seeks Extradition In Major Criminal Case

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Temi più discussi: Usa, fratelli Tate arrestati dopo richiesta di estradizione britannica; Andrew e Tristan Tate arrestati a Miami: da stupro a tratta di esseri umani, le accuse agli influencer della manosfera; Andrew e Tristan Tate arrestati a Miami: richiesta di estradizione dal Regno Unito, il legale: Saranno liberi; Dalla Romania alla Miami di Trump: arrestati i fratelli Tate, idoli della manosfera.

I fratelli e noti influencer Andrew e Tristan Tate sono stati arrestati a Miami, dopo che i procuratori del Regno Unito hanno formulato ulteriori accuse penali nei loro confronti, tra cui stupro e traffico sessuale, e richiesto quindi la loro estradizione x.com

Andrew e Tristan Tate arrestati a Miami reddit

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