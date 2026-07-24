Forza Italia ha chiesto una revisione del regolamento comunale della TARI 2026 a Taranto, evidenziando la necessità di eliminare disparità legate all'ISEE. L'obiettivo è modificare il criterio che determina la quota variabile del tributo, ritenuto discriminatorio. La richiesta si concentra sulla volontà di rendere più equo il sistema di calcolo, evitando che le differenze di reddito influenzino in modo ingiusto l'importo da pagare. La modifica mira a uniformare le modalità di applicazione della tassa sui rifiuti.

Tarantini Time Quotidiano Una modifica al regolamento comunale della TARI per eliminare quello che viene definito un criterio discriminatorio nell’applicazione della quota variabile del tributo. È la proposta depositata dai consiglieri comunali di Forza Italia Massimiliano Stellato e Rosario Ungaro in vista dell’approvazione del regolamento TARI 2026 del Comune di Taranto. L’iniziativa punta a cancellare il requisito ISEE oggi previsto per ottenere l’esclusione dal calcolo della quota variabile della tassa nei confronti dei cittadini che, pur mantenendo la residenza a Taranto, dimorano abitualmente in un altro Comune e vi corrispondono già la TARI. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - TARI 2026 a Taranto, Forza Italia chiede una revisione del regolamento: “No a disparità legate all’ISEE”

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