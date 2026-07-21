È attivo in numerosi Comuni il bonus Tari 2026, che prevede uno sconto del 25% sulla tassa sui rifiuti. Il beneficio si rivolge a famiglie con redditi bassi e ha limiti di ISEE stabiliti. Per ottenerlo, i cittadini devono presentare domanda presso gli uffici comunali o tramite i canali telematici, rispettando i requisiti richiesti. La misura è stata introdotta per ridurre l’impatto delle tariffe sui nuclei familiari con risorse limitate.

È operativo in molti Comuni, dopo tanta attesa, il bonus Tari 2026. È uno sconto del 25% sulla tassa sui rifiuti (o sulla tariffa corrispettiva) pensato per alleggerire il peso della bolletta sulle famiglie con redditi più bassi. La misura estende alla Tari lo stesso meccanismo già in vigore per i bonus sociali su luce, gas e acqua. A pagarlo sono gli stessi utenti Tari: dal 2025 in bolletta compare infatti una componente aggiuntiva di 6 euro l’anno a carico di tutti i contribuenti. Per ricevere il bonus non occorre alcuna richiesta: chi ha i requisiti economici previsti lo vede riconosciuto automaticamente, direttamente nell’avviso di pagamento. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Bonus Tari 2026, sconto del 25%: chi ne ha diritto, limiti ISEE e come ottenerlo

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Bonus TARI 2026 al via: sconto del 25%, ma lISEE da solo non basta

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