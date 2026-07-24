Taranto | il gelato Mediterraneo 2026 Idea di una pasticceria

Da noinotizie.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Taranto è stato presentato un nuovo gelato chiamato “Mediterraneo 2026”, ideato da una pasticceria locale. La creazione mira a rappresentare i colori, i profumi e l’identità della città attraverso un’unica produzione. Il gelato è stato descritto come una sintesi di elementi caratteristici del territorio, senza ulteriori dettagli sulle componenti o sulla produzione. L’iniziativa è stata comunicata ufficialmente tramite un comunicato stampa.

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Di seguito il comunicato: Un gelato capace di racchiudere in un’unica creazione i colori, i profumi e l’identità di una città. La Pasticceria Gelateria Napoletana Ferrero, storica realtà artigianale tarantina con sede in via Icco 8, presenta  “Mediterraneo 2026”, il nuovo gusto nato dall’ispirazione dei  XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Un progetto che nasce dalla volontà di raccontare Taranto attraverso il linguaggio della gastronomia artigianale, trasformando gli elementi simbolici della città in un’esperienza di gusto. Il mare, la tradizione mediterranea, le eccellenze del territorio... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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