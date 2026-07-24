Taranto | il gelato Mediterraneo 2026 Idea di una pasticceria

Notizia in breve

A Taranto è stato presentato un nuovo gelato chiamato “Mediterraneo 2026”, ideato da una pasticceria locale. La creazione mira a rappresentare i colori, i profumi e l’identità della città attraverso un’unica produzione. Il gelato è stato descritto come una sintesi di elementi caratteristici del territorio, senza ulteriori dettagli sulle componenti o sulla produzione. L’iniziativa è stata comunicata ufficialmente tramite un comunicato stampa.