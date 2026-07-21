Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 | meno un mese Inaugurazione il 21 agosto
Mancano meno di trenta giorni all’apertura dei Giochi del Mediterraneo, prevista per il 21 agosto. Oggi un commissario ha illustrato lo stato di avanzamento dei preparativi durante una conferenza stampa. L’evento rappresenta anche un’opportunità per il futuro della città, soprattutto in termini di impiantistica sportiva. La cerimonia di apertura si svolgerà alla data stabilita, con i lavori e le strutture in fase di completamento.
Manca un mese all’inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Il 21 agosto la cerimonia di apertura. Oggi il commissario Massimo Ferrarese tiene una conferenza stampa per illustrare la situazione in prossimità dell’evento sportivo che è anche, per Taranto, una finestra sul futuro, almeno in tema di impiantistica sportiva. Il conto alla rovescia è arrivato a una data significativa. L'articolo Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026: meno un mese Inaugurazione il 21 agosto proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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Giochi del Mediterraneo di Taranto, cantieri e organizzazione avanti secondo programma
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