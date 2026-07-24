Tangenziale Napoli | donna guida contromano per 5 km e provoca un incidente

Da teleclubitalia.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 luglio, sulla Tangenziale di Napoli, dove una donna ha percorso circa cinque chilometri contromano, mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada. L'intervento tempestivo della Polizia Stradale ha permesso di bloccare il veicolo nei pressi dello svincolo di Fuorigrotta, evitando conseguenze ancora più gravi. L'allarme è scattato dopo diverse segnalazioni giunte al Centro Operativo Polizia Stradale di Napoli, che ha immediatamente inviato sul posto una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta. Fondamentale anche il supporto del personale della Viabilità Tangenziale di Napoli, che ha collaborato nelle operazioni di individuazione e fermo dell'autovettura. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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