Incidente con tre mezzi in tangenziale Est code di 6 km | traffico bloccato

Giovedì mattina si è verificato un incidente lungo la tangenziale Est di Milano, tra i punti di Rubattino e Lambrate, in direzione dell’autostrada A4 Milano-Venezia. Nell’incidente sono stati coinvolti tre veicoli, tra cui anche una moto. La collisione ha causato una congestione di circa sei chilometri, con il traffico rimasto bloccato per diverse ore lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Traffico bloccato per un incidente stradale giovedì mattina, lungo la tangenziale Est di Milano. A scontrarsi, nel tratto tra Rubattino e Lambrate, in direzione dell'autostrada A4 Milano-Venezia, sono stati tre mezzi tra cui anche una moto. L'incidente in tangenziale EstLo schianto è avvenuto.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente in tangenziale Est a Milano, coda di 4 km e traffico bloccato Code chilometriche: 6 km di traffico bloccato tra Orvieto e RomaLa mattina del 2 aprile 2026 si apre con un quadro viabilità complesso deve spostarsi tra Roma e il resto della regione Lazio. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incidente con tre mezzi in tangenziale Est, code di 6 km: traffico bloccato; Incidente in via Rosario Nicoletti, violento scontro tra due auto e un furgone: 5 feriti; Incidenti tra auto e moto e Lecco e Osnago: soccorsi tre giovani; Carambola tra auto, tre feriti accompagnati in pronto soccorso. Incidente con tre mezzi in tangenziale Est, code di 6 km: traffico bloccatoLo scontro giovedì mattina all'altezza di Milano Rubattino, lungo le corsie in direzione dell'A4. Lunghe code e soccorsi ... milanotoday.it Roma, incidente a Fiumicino con un morto, tre feriti e tre auto coinvolte: la vittima era in mezzo alla stradaTragico incidente stradale vicino a Roma, tra Fiumicino e Fiocene nella notte tra il 24 e il 25 aprile: un morto e tre feriti il bilancio ... virgilio.it L'incidente all'altezza della rotatoria a sud del paese. Inutili i soccorsi - facebook.com facebook Tragico incidente stradale nella notte: muore ragazza di 25 anni, grave la sorella x.com