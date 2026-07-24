Un motociclista è rimasto ferito ieri pomeriggio sulla Tangenziale di Napoli dopo essere stato coinvolto in un episodio di guida contromano di un’auto. La polizia è intervenuta in seguito a una segnalazione di un veicolo che percorreva la carreggiata in direzione Arco Felice, percorrendo circa cinque chilometri contro il senso di marcia. La situazione ha causato momenti di tensione e paura tra gli automobilisti presenti sulla strada.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel pomeriggio di ieri, personale della Polizia di Stato è intervenuto sulla Tangenziale di Napoli a seguito della segnalazione di un’autovettura che stava percorrendo contromano la carreggiata in direzione Arco Felice. In particolare, il Centro Operativo Polizia Stradale di Napoli, ricevuta la segnalazione, ha immediatamente inviato sul posto gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta che, con il supporto del personale della Viabilità Tangenziale di Napoli, sono riusciti a intercettare e bloccare il veicolo, con a bordo una donna, nei pressi dello svincolo di Fuorigrotta. Dagli accertamenti di... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Anteprima24.it - Cinque chilometri contromano sulla Tangenziale di Napoli: attimi di terrore, ferito un motociclista

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Terrore sulla Napoli-Salerno: suora guida contromano per distrazione

Eriksen crolla in campo cinque anni dopo l’arresto cardiaco: attimi di terrore in Danimarca-UcrainaDurante l’amichevole tra Danimarca e Ucraina a Odense, il centrocampista danese si è improvvisamente accasciato al suolo nel secondo tempo.

Incidente in tangenziale a Napoli, morto l’ingegnere Riccardo AutieriTerribile incidente in tangenziale, morto sul colpo Riccardo Autieri, ingegnere di 66 anni molto conosciuto e stimato nel suo ambiente. Il professionista è rimasto coinvolto nella serata di ieri, ... napoli.repubblica.it

Incidente a Napoli, auto in fiamme in Tangenziale: traffico in tilt in direzione PozzuoliSul posto sono immediatamente intervenute le pattuglie della polizia stradale sezione Fuorigrotta e i Vigili del fuoco per gestire una grave emergenza sulla Tangenziale di Napoli, dove intorno alle ... ilmattino.it