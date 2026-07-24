Un automobilista ha percorso 5 chilometri contromano sulla tangenziale di Napoli, coinvolgendo un motociclista in un incidente. La Polizia Stradale è intervenuta sul posto. La patente dell’automobilista è stata ritirata. Non sono stati resi noti dettagli sull’esatta dinamica o sulle condizioni delle persone coinvolte.

Tangenziale di Napoli, automobilista percorre la carreggiata contromano e coinvolge un motociclista in un incidente. Intervento della Polizia Stradale. Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato è intervenuta sulla Tangenziale di Napoli dopo la segnalazione di un’autovettura che stava procedendo contromano in direzione Arco Felice. Ricevuto l’allarme, il Centro Operativo della Polizia Stradale di Napoli ha inviato sul posto gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta che, con il supporto del personale della Viabilità Tangenziale di Napoli, sono riusciti a intercettare il veicolo nei pressi dello svincolo di Fuorigrotta. A darne notizia la Questura di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Puntomagazine.it - Tangenziale di Napoli, percorre 5 chilometri contromano: patente ritirata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, percorre 5 chilometri in Tangenziale contromano: donna bloccata e patente ritirataUna donna ha percorso cinque chilometri contromano sulla tangenziale di Napoli, partendo dall’area di Astroni e proseguendo verso Arco Felice.

Napoli, cinque chilometri contromano in Tangenziale: auto fermata a FuorigrottaUna vettura è stata fermata a Fuorigrotta dopo aver percorso circa cinque chilometri in senso contrario sulla Tangenziale, attraversando la barriera...

Temi più discussi: Trasporti, la frequentatissima linea bus che collega il Vomero e Fuorigrotta devia il percorso; SP1: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RAMO H39 VERSO LA DIRAMAZIONE CAPODICHINO; Salerno, ancora chiuso il sottopasso di via Terre Risaie: disagi sulla Tangenziale - Salernonotizie.it.

Napoli, percorre 5 chilometri in Tangenziale contromano: bloccata una donna x.com

Donna percorre 5 km contromano in Tangenziale a Napoli, poi bloccataMomenti di grave pericolo si sono verificati sulla Tangenziale di Napoli, dove una donna ha percorso circa cinque chilometri contromano. L'allarmante episodio ha avuto inizio in corrispondenza della b ... it.blastingnews.com

Napoli, percorre 5 chilometri in Tangenziale contromano: bloccata una donnaIntervento della polizia stradale. Un motociclista ferito lievemente ... msn.com