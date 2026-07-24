Una vettura è stata fermata a Fuorigrotta dopo aver percorso circa cinque chilometri in senso contrario sulla Tangenziale, attraversando la barriera Astroni e la galleria Monte Sant’Angelo. Un motociclista che si trovava sulla strada è rimasto lievemente ferito. La polizia ha bloccato l’auto e avviato le indagini.

La vettura fermata a Fuorigrotta avrebbe invertito il senso di marcia alla barriera Astroni, attraversando anche la galleria Monte Sant’Angelo. Un motociclista è rimasto lievemente ferito. Ha percorso circa cinque chilometri contromano lungo la Tangenziale di Napoli prima di essere fermata dagli agenti della Polizia stradale nei pressi dello svincolo di Fuorigrotta. Alla guida dell’automobile c’era una donna. Secondo quanto ricostruito, la vettura avrebbe invertito il senso di marcia in corrispondenza della barriera autostradale Astroni, iniziando a viaggiare sulla carreggiata in direzione Arco Felice. Nel tragitto contromano l’auto ha attraversato anche la galleria Monte Sant’Angelo. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Napoli, cinque chilometri contromano in Tangenziale: auto fermata a Fuorigrotta

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