Una donna ha percorso cinque chilometri contromano sulla tangenziale di Napoli, partendo dall’area di Astroni e proseguendo verso Arco Felice. Durante il tragitto ha attraversato la galleria Monte Sant’Angelo. La polizia ha fermato l’auto e ritirato la patente della conducente. Nessuna altra vettura è rimasta coinvolta nell’incidente e non si sono registrati feriti.

Ha percorso cinque chilometri contromano lungo la tangenziale di Napoli. L'auto in corrispondenza della barriera autostradale 'Astroni' ha invertito il senso di marcia, viaggiando la carreggiata in direzione Arco Felice, attraversando anche la galleria «Monte Sant'Angelo». Alla guida c'era una donna. La macchina è stata bloccata dagli agenti della polizia stradale nei pressi dello svincolo di Fuorigrotta. Nel corso del controllo, i poliziotti hanno inoltre notato danni alla parte anteriore-laterale sinistra, compatibili con un recente sinistro stradale. Poco dopo, difatti, è pervenuta la segnalazione di un motociclista che ha riferito di essere stato coinvolto in un urto con un'autovettura che stava procedendo contromano. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Napoli, percorre 5 chilometri in Tangenziale contromano: donna bloccata e patente ritirata

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