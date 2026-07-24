I carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta stanno indagando su false consulenze fornite dalla moglie di un dirigente di Rfi, legate a tangenti per appalti. L’indagine, avviata su delega della Procura, si concentra su eventuali irregolarità nelle consulenze e sui rapporti con soggetti coinvolti in pratiche di corruzione. Sono in corso verifiche su documenti e transazioni finanziarie sospette.

Tempo di lettura: 2 minuti I carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta hanno effettuato, sulla base del decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, una perquisizione nei confronti dell’avvocato Laura Arena, indagata per corruzione nell’ambito dell’indagine sulle tangenti v ersate dall’imprenditore casertano Antonio Luserta per l’appalto da oltre 9 milioni di euro ottenuto da Rfi per lo smaltimento nella sua cava ubicata a Caserta in zona Santa Lucia di Trs (terra e rocce da scavo). Tangenti di centinaia di migliaia di euro che per la Procura (sostituti procuratori Anna Ida Capone e Giacomo Urbano) sarebbero andate tra il 2024 e il 2025 a Carlo Marino, allora sindaco di Caserta, e al dirigente di Rfi Domenico Semplice, ex sindaco di Caivano e marito di Arena. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tangenti per appalti Rfi, si indaga su false consulenze della moglie di un dirigente

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