La procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per sei persone nell’ambito di un'inchiesta sugli appalti e le tangenti in Sicilia. L’udienza preliminare si tiene davanti al gup Rosario Di Gioia e riguarda un'organizzazione creata da un uomo di 41 anni, figlio di un noto boss mafioso, che avrebbe infiltrato i circuiti amministrativi regionali per ottenere assegnazioni di lavori e appalti.

Dopo la richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Palermo si apre oggi davanti al gup Rosario Di Gioia l’udienza preliminare sulla “rete” di contatti creata dal 41 enne mafioso favarese Carmelo Vetro, figlio dello storico boss di Favara Giuseppe, che era penetrata nel gangli amministrativi della Regione per l’assegnazione di appalti e lavori. Dopo la chiusura delle indagini sono in sei gli imputati coinvolti, l’ipotesi di reato principale è la corruzione aggravata dall’agevolazione a Cosa nostra finalizzato all’assegnazione di lavori pubblici. La richiesta di rinvio a giudizio è siglata dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e dai sostituti procuratori Bruno Brucoli, Gianluca De Leo e Maria Pia Ticino. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Appalti e tangenti in Sicilia: la Procura chiede il rinvio a giudizio per sei

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