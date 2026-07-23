Tangenti e appalti pubblici indagini chiuse | 19 indagati

Sono state chiuse le indagini nell’ambito dell’inchiesta “Oracolo”, che riguarda presunte tangenti sugli appalti pubblici. Tra i 19 indagati figurano anche il sindaco di Torricella e un consigliere comunale. La Procura ha notificato gli avvisi di chiusura delle indagini senza ulteriori dettagli sulle accuse. Non sono stati resi noti gli sviluppi successivi o eventuali provvedimenti.

C’è anche il sindaco di Torricella, Francesco Turco, insieme al consigliere comunale Diomede De Pascale, tra i 19 indagati nell’inchiesta “Oracolo” della Procura sulle presunte tangenti sugli appalti pubblici. Figura principale dell’indagine resta l’ex vicesindaco ed ex assessore ai Lavori pubblici Michele Franzoso, accusato di avere diretto e architettato il giro di mazzette per pilotare l’assegnazione dei lavori. L’avviso di conclusione delle indagini è stato firmato dal procuratore aggiunto di Taranto Enrico Bruschi. Le accuse contestate a vario titolo comprendono corruzione, turbativa d’asta, autoriciclaggio e peculato. Inizialmente... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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