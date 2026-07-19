Tadej Pogacar lavora da gregario per Del Toro! Situazione insolita per la maglia gialla Evenepoel ne approfitta

Da oasport.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la tappa del Plateau de Solaison al Tour de France 2026, Tadej Pogacar ha svolto il ruolo di gregario per Isaac del Toro. Questa situazione si è verificata in una giornata insolita, con il leader della classifica generale che ha collaborato con un compagno di squadra. Nel frattempo, Evenepoel ha approfittato dell'occasione per avanzare nella classifica generale.

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Una giornata insolita al Tour de France 2026 ha visto Tadej Poga?ar assumere un ruolo da gregario per Isaac del Toro nella tappa del Plateau de Solaison. La scelta della UAE Team Emirates-XRG ha sorpreso per dinamica e tempistiche, soprattutto perché la maglia gialla ha finito per lavorare in salita per il compagno messicano invece di puntare subito in prima persona alla vittoria. Nel finale Poga?ar si è messo a tirare per proteggere e lanciare Del Toro, che a sua volta ha provato più volte a forzare l’andatura. La mossa ha confermato quanto forte sia il legame interno alla squadra, ma anche quanto il Tour stia offrendo scenari tattici meno lineari del solito. 🔗 Leggi su Oasport.it

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