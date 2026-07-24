Tappa dell’Alpe d’Huez del Tour de France 2026 in corso, con Pogacar che ha iniziato la sua performance sulla salita. Ayuso è in difficoltà. In testa alla classifica generale, restano Riccitello, Carapaz, Kuss, Martinez, Arensman e Romo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2026 17.01 Davanti sono rimasti Riccitello, Carapaz, Kuss, Martinez, Arensman e Romo. Pogacar a 2’52”. Andrà a riprenderli inesorabilmente. 17.00 ATTACCA POGACAR! Rompe subito gli indugi la maglia gialla! Ha semplicemente accelerato, senza neppure alzarsi dai pedali! 16.59 A proposito di Ayuso.Già staccato lo spagnolo. Va in crisi già alle pendici dell’Alpe d’Huez! 16.58 Martinez può ambire veramente alla top5. Molto dipenderà da come reagirà Ayuso su questa salita, ricordando anche che domani ci sarà il Galibier. 16.57 Nel gruppetto di testa si muove Arensman, tallonato da Lenny Martinez. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia lo show di Pogacar sull’Alpe d’Huez! Ayuso in crisi

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Tour de France 2026 | Tappa 19: chi vince sull'Alpe d'Huez Pogaar o Evenepoel

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