Durante la diciannovesima tappa del Tour de France 2026, Tadej Pogacar ha attaccato a 12 km dall’arrivo in cima all’Alpe d’Huez, una salita di 13,7 km con pendenza media dell’8%. Pogacar ha mostrato una performance significativa in una delle tappe più iconiche del percorso. La sua azione ha attirato l’attenzione, avvicinandolo a record di vittorie in questa gara. Il ciclista sloveno si avvicina al record di Hinault, con un possibile confronto anche con quello di Cavendish.

Tadej Pogacar ha regalato grande spettacolo durante la diciannovesima tappa del Tour de France 2026, attaccando quando mancavano ben dodici chilometri al traguardo posto in cima all’ Alpe d’Huez (ascesa simbolo della Gran Boucle, di 13,7 km all’8% di pendenza media). Dopo poche rampe della salita conclusiva, il Campione del Mondo ha aperto il gas, ha lasciato sul posto gli altri big in gruppo e ha recuperato tre minuti secchi sui fuggitivi di giornata, riuscendo a vincere la frazione in maniera perentoria. Il fuoriclasse sloveno ha conquistato il quinto successo in questa edizione della corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo:... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar ad un passo da Hinault: si avvicina il record di Cavendish

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