Durante la quattordicesima tappa del Tour de France 2026, un ciclista ha attaccato nel tratto più impegnativo del Col du Haag e si è lanciato in una fuga solitaria verso il traguardo di Le Markstein. Questa azione ha messo in discussione il record di vittorie di tappa stabilito da un altro ciclista, che detiene il record di vittorie di tappa al Giro e al Tour.

Tadej Pogacar ha regalato grande spettacolo durante la quattordicesima tappa del Tour de France 2026, attaccando nel tratto più duro del sempre esigente Col du Haag e involandosi in solitaria verso il traguardo di Le Markstein. Il fuoriclasse sloveno ha conquistato il quarto successo in questa edizione della Grande Boucle: dopo le lezioni impartite sui Pirenei tra Les Angles e Gavarnie-Gèdre (domando il Tourmalet), dopo aver primeggiato con disinvoltura sul Massiccio Centrale festeggiando a Le Lioran, oggi il Campione del Mondo ha mostrato la sua superiorità anche sui Vosgi. L’alfiere della UAE Emirates XRG ha rafforzato la maglia gialla di... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar mette in pericolo il record di Cavendish: la classifica dei vincitori di tappa al Tour de France

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tadej Pogacar Chats to Teammate During Tourmalet Record | Tour de France 2026 Stage 6

Notizie e thread social correlati

Tadej Pogacar fa tremare Cavendish: il record di tappe al Tour de France destinato a cadere?Tadej Pogacar ha vinto la sua 16ª tappa al Tour de France, avvicinandosi al record di tappe vinte.

Tour de France 2026, Pogacar mostra i muscoli nella tappa 3: vittoria e maglia. La classifica: Vingegaard appaiato a TadejNella terza tappa del Tour de France 2026, Tadej Pogacar ha vinto la frazione e indossato la maglia gialla.

Temi più discussi: Tadej Pogacar: Mi sono svegliato eccitato per questa tappa. Volevo dare tutto e divertirmi; Pogacar mette al tappeto Vingegaard nel primo vero round sul Tourmalet; Tour de France 2026, Tadej Poga?ar fa il vuoto sul Tourmalet e torna in Maglia Gialla! Jonas Vingegaard a 2'38, gli altri big a quasi 3'; Tadej Pogacar mette già nel mirino la Vuelta a Espana 2026: manca solo l’ufficialità.

Tadej #Pogacar mette in scena un altro show a Le Lioran: attacco a 15 km dall'arrivo e vittoria solitaria. Evenepoel e Seixas sul podio, qualche difficoltà per Del Toro #TDF2026 tuttobiciweb.it/article/178404… x.com

Tadej Pogacar mette in pericolo il record di Cavendish: la classifica dei vincitori di tappa al Tour de FranceTadej Pogacar ha regalato grande spettacolo durante la quattordicesima tappa del Tour de France 2026, attaccando nel tratto più duro del sempre esigente ... oasport.it

Pogacar potrebbe vincere dieci tappe se vuole: il ciclista dell'Astana critica il percorso del Tour de France 2026 reddit

Ciclismo, Pogacar domina anche sui Vosgi, Tour ipotecatoRedazione 18 Luglio 2026, 18:34 Roma, 18 lug. (askanews) – Tadej Pogacar cala un ... msn.com