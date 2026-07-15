Tadej Pogacar ha vinto la sua 16ª tappa al Tour de France, avvicinandosi al record di tappe vinte. Attualmente, il record di tappe è di 34, detenuto da un ciclista storico della corsa. Pogacar, con questa vittoria, si avvicina a un passo da un altro traguardo importante. La corsa prosegue e l’atleta sloveno ha ancora possibilità di aumentare il suo bottino di vittorie di tappa.

Fino a dove potrà spingersi Tadej Pogacar? Il fuoriclasse sloveno potrà davvero andare a riscrivere tutti i record della storia del Tour de France? Il portacolori del team UAE a fine carriera sarà in cima ad ogni statistica della Grande Boucle? Obiettivo ambizioso, molto, ma non del tutto possibile da raggiungere. Sul numero di Tour de France il processo è a buon punto. Tadej Pogacar, infatti, è ad un passo dalla sua quarta affermazione, per cui è a meno 1 da Eddy Merckx, Bernand Hinault e Miguel Indurain. Sul fronte delle giornate in maglia gialla, invece, l’obiettivo si fa più complicato dato che lo sloveno è “solo” a quota 60 contro i 111 giorni del “Cannibale”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar fa tremare Cavendish: il record di tappe al Tour de France destinato a cadere?

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