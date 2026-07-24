Una tac pre-autopsia è stata eseguita sul corpo di un uomo di 42 anni deceduto a Bologna dopo un intervento della polizia domenica in via Svevo, nel quartiere Pilastro. La radiografia ha evidenziato un possibile coinvolgimento delle vie respiratorie. Il legale dei poliziotti ha dichiarato che si attendono i risultati dei consulenti medici prima di procedere con ulteriori analisi.

Bologna, 24 luglio 2026 – C'è stata una tac pre-autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna dopo un intervento degli agenti di Polizia domenica in via Svevo, nel quartiere Pilastro. Sarebbe emersa una compromissione delle vie respiratorie, come riporta oggi Il Messaggero, causata dal fatto che l'uomo sarebbe rimasto schiacciato col torace a terra per cinque minuti. L’avvocato dei poliziotti: “Aspettiamo i consulenti”. "Non so nulla e aspetto che me lo dicano i consulenti, perché tra i vari quesiti c'era anche l'analisi di questo tracciato", dice Gabriele Bordoni, avvocato degli agenti coinvolti, questa mattina uscendo dalla Procura dopo l'incontro sul conferimento dell'autopsia, prevista nella mattinata di oggi all'ospedale Sant'Orsola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tac sul corpo di Fakir, possibile compromissione delle vie respiratorie. Il legale dei poliziotti: “Aspettiamo i consulenti”

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her family mocks the real heiress as a convict unworthy of shares, unaware she rules the prison

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