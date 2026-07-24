Morte Fakir risultati della tac | Grave compromissione respiratoria torace schiacciato per minuti soffocato dal suo sangue
La tac sul corpo di Abderrahim Fakir evidenzia una grave compromissione respiratoria, con il torace schiacciato per minuti e una possibile asfissia. Non sono state riscontrate fratture da immobilizzazione. La morte si è verificata domenica 19, e oggi sono stati resi noti i risultati degli esami. In giornata sono previste anche l’autopsia e gli esami tossicologici.
La Tac non evidenzia fratture da immobilizzazione, ma segnala una compromissione delle vie respiratorie compatibile con asfissia. Oggi l’autopsia e gli esami tossicologici In mattinata sono usciti i risultati della tac sul cadavere di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto domenica 19 l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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