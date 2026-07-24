La tac sul corpo di Abderrahim Fakir evidenzia una grave compromissione respiratoria, con il torace schiacciato per minuti e una possibile asfissia. Non sono state riscontrate fratture da immobilizzazione. La morte si è verificata domenica 19, e oggi sono stati resi noti i risultati degli esami. In giornata sono previste anche l’autopsia e gli esami tossicologici.

La Tac non evidenzia fratture da immobilizzazione, ma segnala una compromissione delle vie respiratorie compatibile con asfissia. Oggi l’autopsia e gli esami tossicologici In mattinata sono usciti i risultati della tac sul cadavere di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto domenica 19 l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Morte Fakir, risultati della tac: "Grave compromissione respiratoria, torace schiacciato per minuti, soffocato dal suo sangue"

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I risultati della tac: l’asfissia tra le probabili cause della morte dell’uomo, che soffriva di asma. Schiacciato al suolo per 5 minuti, ma non ci sono fratture. Si attende l’autopsia #Fakir #Bologna x.com

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