Morte Fakir risultati della tac | Grave compromissione respiratoria torace schiacciato per minuti soffocato dal suo sangue

Da ilgiornaleditalia.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La tac sul corpo di Abderrahim Fakir evidenzia una grave compromissione respiratoria, con il torace schiacciato per minuti e una possibile asfissia. Non sono state riscontrate fratture da immobilizzazione. La morte si è verificata domenica 19, e oggi sono stati resi noti i risultati degli esami. In giornata sono previste anche l’autopsia e gli esami tossicologici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Tac non evidenzia fratture da immobilizzazione, ma segnala una compromissione delle vie respiratorie compatibile con asfissia. Oggi l’autopsia e gli esami tossicologici In mattinata sono usciti i risultati della tac sul cadavere di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto domenica 19 l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

morte fakir risultati della tac grave compromissione respiratoria torace schiacciato per minuti soffocato dal suo sangue
© Ilgiornaleditalia.it - Morte Fakir, risultati della tac: "Grave compromissione respiratoria, torace schiacciato per minuti, soffocato dal suo sangue"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La tac di Fakir, morto a Bologna: forse è stato soffocato dal suo stesso sangue. Oggi l'autopsiaLa TAC sul corpo di Fakir, morto a Bologna, mostra una compromissione delle vie respiratorie.

La colluttazione tra più persone, poi Fakir schiacciato per 5 minuti: i primi risultati della tac, oggi l’autopsiaI risultati preliminari della tac indicano che le vie respiratorie di Fakir sono state ostruite durante la colluttazione, quando è stato schiacciato...

Temi più discussi: Caso Fakir, Meloni: 'Fatto inaccettabile'. Schlein: 'Stato ha fallito'; L'ambulanza senza medici, lo spray dei poliziotti e i nuovi video: cosa è emerso finora sulla morte di Fakir; Così è morto Fakir: l'arrivo della volante, l'ambulanza senza medico, i soccorritori fermi fino all'ok dei poliziotti. Quegli ultimi 38 minuti; Fakir. Croce Rossa: I soccorritori hanno cercato di rianimarlo. Piantedosi: Non temiamo nulla.

morte fakir morte fakir risultati dellaMorte di Abderrahim Fakir, le bodycam cambiano tutto: cosa mostrano i video al centro dell’inchiestaLa Procura analizza bodycam, video e autopsia sulla morte di Abderrahim Fakir. Sei iscritti nell'inchiesta e nuovi interrogativi sul fermo. infodifesa.it

morte fakir morte fakir risultati dellaMorte di Abderrahim Fakir a Bologna, oggi attesa l’autopsia. Proseguono le indaginiLeggi su Sky TG24 l'articolo Morte di Abderrahim Fakir a Bologna, oggi attesa l’autopsia. Proseguono le indagini ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web