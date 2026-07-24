Una tac effettuata prima dell'autopsia ha rilevato che il corpo di un uomo di 42 anni presenta vie respiratorie compromesse e sangue nei polmoni. L’uomo è deceduto a Bologna dopo un intervento delle forze di polizia avvenuto domenica in via Svevo, nel rione del Pilastro. Secondo i primi rilievi, potrebbe essere stato soffocato dal sangue che aveva riempito i polmoni. La procura ha disposto l’autopsia per approfondire le cause del decesso.

Compromissione delle vie respiratorie. Forse Fakir è stato soffocato dal suo stesso sangue che ha riempito i suoi polmoni. è quanto emergerebbe da una una tac pre-autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna dopo un intervento degli agenti di Polizia domenica in via Svevo, al rione del Pilastro. Sarebbe emersa una compromissione delle vie respiratorie, come riporta oggi Il Messaggero, causata dal fatto che l'uomo sarebbe rimasto schiacciato col torace a terra per cinque minuti. «Non so nulla e aspetto che me lo dicano i consulenti, perché tra i vari quesiti c'eta anche l'analisi di questo... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Morte Fakir, c'è un tac: vie respiratorie compromesse e sangue nei polmoni. Oggi l'autopsia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fakir, primi esami sul corpo. «Ostruite le vie respiratorie. Schiacciato al suolo per 5 minuti»

Notizie e thread social correlati

Morte di Fakir, le ipotesi sulle cause del decesso: dall'occlusione di vie respiratorie per "asfissia posizionale" all'arresto cardiacoLa morte di Abderrahim Fakir potrebbe essere stata provocata da più fattori, tra cui un'ostruzione delle vie respiratorie causata da un’asfissia...

La colluttazione tra più persone, poi Fakir schiacciato per 5 minuti: i primi risultati della tac, oggi l’autopsiaI risultati preliminari della tac indicano che le vie respiratorie di Fakir sono state ostruite durante la colluttazione, quando è stato schiacciato...

Temi più discussi: Morte Fakir, dal fermo al decesso fino agli scontri. Cos'è successo; Così è morto Fakir: l'arrivo della volante, l'ambulanza senza medico, i soccorritori fermi fino all'ok dei poliziotti. Quegli ultimi 38 minuti; Bologna, muore ammanettato dalla polizia, i pm: Fatti estesi rispetto al video, al vaglio 2 agenti; Le domande che solleva la morte di Abderrahim Fakir - Annalisa Camilli.

C'è un nuovo filmato che riaccende gli interrogativi sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto lo scorso 19 luglio in via Svevo, nel quartiere Pilastro di Bologna, durante un intervento della polizia x.com

Morte Fakir, c'è un tac: vie respiratorie compromesse e sangue nei polmoni. Oggi l'autopsiaForse Fakir è stato soffocato dal suo stesso sangue. È quanto emergerebbe da una una tac pre-autopsia effettuata sul corpo del 42enne deceduto a Bologna dopo un intervento degli agenti di Polizia ... corrieredibologna.corriere.it

Morte Fakir, nuovi video: lo si vede in strada in stato confusionale, poi la rianimazioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Morte Fakir, nuovi video: lo si vede in strada in stato confusionale, poi la rianimazione ... tg24.sky.it