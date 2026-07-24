t2 a bergamo una fermata resta chiusa e slitta anche il parcheggio

Notizia in breve

Una fermata della linea T2 a Bergamo rimarrà chiusa e il parcheggio previsto slitterà. La linea sarà attiva da ottobre senza i lavori collegati all’ex Gres, che includevano la fermata “Ramera-Parco dei Colli” e l’area di interscambio. La chiusura riguarda specificamente la fermata e l’area di parcheggio associata, che non saranno operative al momento dell’apertura del servizio. I lavori sono stati sospesi e non saranno completati prima dell’avvio della linea.