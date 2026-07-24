T2 a Bergamo una fermata resta chiusa e slitta anche il parcheggio
Una fermata della linea T2 a Bergamo rimarrà chiusa e il parcheggio previsto slitterà. La linea sarà attiva da ottobre senza i lavori collegati all’ex Gres, che includevano la fermata “Ramera-Parco dei Colli” e l’area di interscambio. La chiusura riguarda specificamente la fermata e l’area di parcheggio associata, che non saranno operative al momento dell’apertura del servizio. I lavori sono stati sospesi e non saranno completati prima dell’avvio della linea.
IL CANTIERE. La linea partirà a ottobre senza gli interventi legati all’ex Gres: lo stop alla stazione «Ramera-Parco dei Colli» e l’area di interscambio. Passando con il tram dal centro di Ponteranica e procedendo verso il deposito di Petosino, in territorio di Sorisole, i passeggeri a bordo della nuova T2 noteranno un «buco» nel percorso. Una fermata realizzata e pronta per l’uso, ma che per lungo tempo verrà tuttavia saltata. Si parla verosimilmente di anni perché la tranvia Bergamo-Villa d’Almè - che da ottobre entrerà in funzione - possa effettuare lo stop alla stazione «Ramera-Parco dei Colli» programmato sull’itinerario. Non perché la struttura non sia terminata, ma perché prevederebbe un arresto «nel nulla», in un’area disconnessa dal resto dell’infrastruttura. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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