Una fermata della nuova linea tramviaria T2 a Bergamo sarà chiusa all'apertura, eliminando anche il principale parcheggio di interscambio previsto. La linea, che collega la stazione cittadina a Villa d’Almè, entrerà in funzione in autunno con una fermata in meno rispetto al progetto iniziale. La chiusura del parcheggio ridurrà le aree di sosta disponibili per gli utenti. La modifica è stata comunicata prima dell’avvio del servizio.

Bergamo. La nuova linea tramviaria T2, che collegherà la stazione di Bergamo a Villa d’Almè, entrerà in servizio in autunno con una fermata in meno rispetto a quanto previsto dal progetto originario. Delle 16 fermate programmate, infatti, al momento dell’avvio ne saranno attive 15. A rimanere esclusa, per ora, sarà la fermata “Ramera – Parco dei Colli”, prevista tra Ponteranica e Sorisole, nella seconda parte del tracciato verso Villa d’Almè. La sua realizzazione è infatti legata agli interventi nell’area dell’ex Grès, lavori che non sono ancora iniziati e che non dipendono da Teb. Per questo motivo la fermata non entrerà in funzione insieme al resto della linea e, al momento, non è stata fissata una data per la sua apertura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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T2, una fermata resterà chiusa all'apertura: salta anche il principale parcheggio di interscambio

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